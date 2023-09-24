Наразі держава не має ліній для серійного виробництва.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що наразі держава не має промислових потужностей, щоб налагодити серійне виробництво протикорабельних ракет "Нептун".

Йдеться про вітчизняну розробку ракет від ДККБ "Луч", яка вже наробила галасу ударом по аеродрому "Саки" (тимчасово окупований Крим) в ніч проти 21 вересня. В інтерв'ю The Drive Буданов уточнив, що Україна дійсно намагається "розвивати" ракети "Нептун".

"Розвиток триває досі і вони вдосконалюються і вдосконалюються", - заявив він.

Водночас він вказав, що "ми не маємо ліній для їх виробництва". Тому ситуацію с "Нептунами" можна умовно порівняти з ракетами ATACMS: важлива не лише наявність, а кількість ракет, доступних для застосуваннями військами України.

У війні з Росією оборонні підприємства України - постійно під прицілом окупантів під час повітряних атаки. В таких умовах вкрай важко поставити ракети "Нептун" на серійне виробництво. Це складна та комплексна задача, йдеться у матеріалі.

В Білому домі висловилися про ракети ATACMS для України

Наразі наша держава намагається отримати в рамках військової допомоги від США ракети ATACMS - далекобійні боєголовки, які вважаються ефективною зброєю у питанні деокупації півдня України.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому (21 вересня) лідер США Джо Байден заявив, що передасть певну кількість ракет Україні. Однак напередодні його Адміністрація уточнила, що не може підтвердити плани щодо передачі ракет ATACMS.

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