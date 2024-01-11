За його словами, операції щодо окупантів у Криму важкі, адже росіяни зробити там базу.

Росіяни перетворили Крим у величезну військову базу, зокрема для свого флоту. Україні не легко знищувати ці об'єкти.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа. Він нагадав, що у Севастополі розосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах, їх не так легко вразити. Там же знаходяться ракети "Калібр", бо є закриті системи їх зберігання.

Крім того, у Севастополі – центр медичного забезпечення, великий шпиталь і таке інше. Там же побудовані всі освітні заклади. Севастополь – це такий стратегічний хаб.

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Натомість у Новоросійську знаходитися флоту, особливо в такій кількості, фізично небезпечно. Той військовий порт, який Росія будувала уже під час незалежності України, був збільшений, але він недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту.

Зразу після окупації Криму майже весь ресурс, який був виділений на розвиток всього флоту Росії, йшов на Чорноморський флот. Росія готувалася до війни та посилила ЧФ максимально. Йдеться про новітні фрегати, підводні човни, ракетні катери з "Калібрами".

"А Севастополь – це головна база, яка повністю задовольняє утримання флоту, ремонтну базу, це декілька ремонтних заводів, а ще ж аеродроми, і той же "Бельбек", і "Кача". У тому ж Новоросійську немає ні аеродромів, ні великих ремонтних заводів, ні таких місць зберігання озброєння тощо. Це за великим рахунком одна з причин, чому вони в Криму опинилися в 2014 році. Тому що без Севастополя тримати Чорноморський флот в Чорному морі вони б не змогли", - зазначив Неїжпапа.

Водночас Україна все одно проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту. Зараз у нас є не тільки дрони, але й Storm Shadow, які забезпечили дуже точні удари по штабу Чорноморського флоту.

"Перший раз в історії був знищений підводний човен. Це історична, до речі, подія, десь на рівні крейсера "Москва". Носій "Калібрів" був знищений прямо в доці. Потужний новий підводний човен з гарною назвою "Ростов-на-Дону". Або новітній ракетний катер "Аскольд", який так і не встигли ввести до складу флоту. Це успіхи всіх Сил оборони: і дрони СБУ, звісно, і Повітряні сили, і наші берегові ракетні війська, і ті засоби Головного управління розвідки, які в них є. І цей наш комплекс заходів змусив Російську Федерацію зменшити використання Севастополя як головної бази. І Феодосії останнім часом теж", - зазначив командувач.

Відповідаючи на запитання, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи півострів, не могла використовувати його морські бази, командувач ВМС відповів, що це "робота, яку треба зробити". "Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати", - додав він.

Російський флот - останні новини

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, перекинула з Новоросійська до Севастополя новітній великий десантний корабель класу "Іван Грен".

На супутниковому знімку OSINT MT Anderson від 6 січня корабель помітили біля пірса в Севастопольській бухті.

"Петр Моргунов" був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року, має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн та можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БПЛА Орлан-10 у палубному ангарі.

Наприкінці грудня 2023 року міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом останніх чотирьох місяців було ліквідовано 20% російського Чорноморського флоту.

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