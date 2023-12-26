За словами Гранта Шаппса, домінування РФ у Чорному морі зараз поставлено під сумнів.

За останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії демонструє, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут".

"Вони не помітили, що за останні 4 місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту", - написав Шаппс.

На його переконання, домінування Росії в Чорному морі зараз поставлено під сумнів.

"Нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великобританії та Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", - вважає очільник британського оборонного відомства.

Знищення десантного корабля "Новочеркаськ"

Вранці 26 грудня Повітряні сили підтвердили знищення десантного корабля "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії.

Зазначається, що тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.

При цьому в РФ підтвердили удар по "Новочеркаську", але водночас запевнили, що збили два українських Су-24.

"В ході протиповітряного бою засобами ППО знищені два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), що здійснювали пуск авіаційних керованих ракет", - розповіли в міноборони РФ.

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