Ймовірно, такі кораблі ворог використовує як плавучі склади.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук пояснив, для чого російські загарбники могли перемістити свій новітній великий десантний корабель до тимчасово окупованого Севастополя.

В ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації в Чорному та Азовському морях, речник зауважив, що ситуація стала, там наразі перебуває лише дві одиниці ворожого корабельного угруповання - по одній там і там. Носіїв крилатих ракет в морі поки немає.

Також він відповів на запитання щодо того, що Росія начебто могла перекинути до Севастополя великий десантний корабель проекту 11711 типу "Іван Грен", і що це може означати.

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"Насправді такого проекту лише один корабель перебуває в Азово-Чорноморському регіоні - це "Моргунов". І навіть якщо його і перемістили десь в самій акваторії, в принципі, це лише може казати про те, що вони намагаються приховати його місце базування. Для того, щоб зберегти його, убезпечити від можливого удару", - пояснив речник.

Він також розповів, що наразі висновки зроблені такі, що ці кораблі ворог використовує як плавучі склади.

"І відповідно в такий спосіб намагається розосередити їх для того, щоб ці склади вберегти", - сказав Плетенчук.

Російський флот - останні новини

Як повідомлялося, Росія, ймовірно, перекинула з Новоросійська до Севастополя новітній великий десантний корабель класу "Іван Грен".

На супутниковому знімку OSINT MT Anderson від 6 січня корабель помітили біля пірса в Севастопольській бухті.

"Петр Моргунов" був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року, має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн та можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БПЛА Орлан-10 у палубному ангарі.

Наприкінці грудня 2023 року міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом останніх чотирьох місяців було ліквідовано 20% російського Чорноморського флоту.

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