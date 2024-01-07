Супутник зафіксував його у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Росія, ймовірно, перекинула з Новоросійська до Севастополя новітній великий десантний корабель "Іван Грен".

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на супутниковий знімок OSINT MT Anderson від 6 січня, корабель "Іван Грен" помітили біля пірса в Севастопольській бухті.

Зазначається, що наприкінці січня 2022 року Росія перекинула у Севастополь корабель "Петр Моргунов", що належить до того ж проекту, що й "Іван Грен". Корабель постійно перебував у Новоросійську, а в Севастополь зайшов нібито для навчань.

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"Петр Моргунов" був введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року, має повну водотоннажність 6,6 тисячі тонн й можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою, а також висадки на понтонах. На кораблі розміщено авіаційну групу, а саме два вертольоти Ка-29 і БПЛА Орлан-10 у палубному ангарі.

"Тривожні" події в Криму

Нагадаємо, що останніми днями окупанти у Криму "тривожаться". 4 січня окупаційна "влада" заявила про одну з найбільш масованих атак на півострів. Вибухи лунали в районі Севастополя.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що в окупованому Криму був уражений військовий об'єкт російських загарбників. Вдарили по командному пункту.

Увечері 4 січня в Криму вдруге за день лунали вибухи. Окупанти заявляли про загрозу атаки безпілотниками. Кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів і роботу ППО в Сакському районі, Новоросійську, Новофедорівці, Євпаторії та Віліно. Крім того, повідомлялося про перекриття руху на Кримському мосту.

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