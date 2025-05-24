Росіяни намагаються заходити малими штурмовими групами на територію регіону, зазначили в ОВА.

Інформація про те, що російські війська окупували село Юнаківка в Сумській області не відповідає дійсності. Таку заяву зробив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його словами, росіяни продовжують вести війну не тільки на полі бою, а й поширюючи неправдиві повідомлення про Сумську область через пропагандистські ресурси.

Водночас, як зазначив Григоров, росіяни продовжують скидати на Юнаківську громаду керовані авіабомби, а також атакують дронами.

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Чиновник додав, що росіяни намагаються заходити малими штурмовими групами на територію Сумської області за напрямками Хотинської та Юнаківської громад.

"Але українські захисники знищують ці сили та не дають змоги ворогу просунутися вглиб області. Українські воїни міцно тримають позиції", - запевнив Григоров.

"Буферна зона" в Сумській області: які плани Росії

Напередодні російські ЗМІ та пропагандисти оголосили, що армія РФ увійшла в Юнаківку Сумської області.

До цього президент Росії Володимир Путін доручив створити "буферну зону" вздовж кордону України.

Пізніше стало відомо, що в першочергових планах РФ - "буферна зона" завглибшки 15-20 кілометрів у Сумській і Харківській областях.

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