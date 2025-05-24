Для проведення штурмових дій влітку ворог зібрав певну кількість сил і засобів, повідомили в Силах оборони півдня.

На півдні Україні російські окупанти зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який здійснюватиметься малими штурмовими групами. Про те, як відбуватимуться такі наступальні дії, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі каналу Ми - Україна.

За його словами, традиційно вважається, що для здійснення прориву треба зібрати велику кількість сил і засобів: штурмові підрозділи, підрозділи прориву, підрозділи першого, другого, третього ешелонів, групи підтримки. Однак тепер російська армія діє по-іншому - після багатьох невдач вона перейшла на тактику малих груп піхоти.

"Він (ворог, - ред.) діє так. Є наша траншея, наше укріплення, наша позиція. Туди завдається ураження всіма засобами, які є в нього на озброєнні, а це і керовані авіаційні бомби, і артилерія, і керовані авіаційні ракети, FPV-дрони, засоби РЕБ. Він здійснює вплив на цю позицію", - розповів Волошин.

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У результаті, каже він, ця позиція фактично руйнується – там не залишається жодного укріплення, жодного сховища, жодної вцілілої траншеї, щоб тримати оборону.

"І потім під прикриттям РЕБу, дронів, авіації заходить швидко на мотоциклах, багі, квадроциклах мала група піхоти у кількості 5-7 чоловік, і так ворог здійснює просування, вклинення в нашу оборону, захоплення наших позицій і наших населених пунктів", - пояснив військовий.

Він запевнив, що для проведення таких штурмових дій влітку на півдні "ворог зібрав певну кількість сил і засобів".

Майбутній наступ росіян

Як повідомляв раніше УНІАН, російські війська розгортають наступ на місто Костянтинівка Донецької області з трьох напрямків. За словами військового оглядача Дениса Поповича, зараз саме Костянтинівка буде головною, і "це дуже небезпечна історія", оскільки це ворота до Слов'янсько-Краматорської агломерації. Він розповів, що наразі фіксується просування росіян на схід від Костянтинівки до Часового Яру, на захід, де вони перейшли дорогу, що з'єднує Бахмут і Покровськ, а також вони намагаються наступати з боку Торецька, і в них є успіхи.

Також, за даними Sky News, російські війська скупчуються біля північного кордону України поблизу Харкова. Аналітики та військові припускають, що Росія може готуватися до нового наступу, однак масштаб і напрям цих дій поки незрозумілі. За словами начальника штабу 13-ї оперативної бригади Андрія Помагайбуса, ворог намагається підтягнути свій особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення та провести хоча б якісь штурмові дії, проте у нього нічого не виходить. Військовий аналітик Майкл Кларк зауважив, що підготовка відбувається на тлі завершення російської операції в Курській області.

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