РФ хоче створити 'буферну зону' в 15-20 кілометрів у двох областях: ЗМІ розкрили деталі

Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії, стверджують кілька джерел.

Російський правитель Володимир Путін вирішив продовжувати наступ у 2025 році. Він хоче створити так звану "буферну зону" глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях, пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Поки що Путін переконаний, що справи у його армії на фронті йдуть добре, а у війні на виснаження він цілком може перестояти Україну.

У 2025 році, як пише видання, росіяни планують набрати на контрактну службу приблизно 343 тисячі осіб. Це поповнення, навіть з огляду на поточні втрати окупаційної армії, дозволять їй підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше до кінця року. У росіян є серйозні проблеми з бронетехнікою, але вони змогли повсюдно заміняти її на мотоцикли, квадроцикли та баггі.

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Станом на зараз Москва вже визначила пріоритети на літньо-осінню кампанію і поки не має планів згортати бойові дії, стверджують кілька джерел видання в Силах оборони.

Протягом літньо-осінньої наступальної кампанії противник планує зосередити основні зусилля на виконанні двох стратегічних завдань:

захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адмінмежах;

формування так званої буферної зони глибиною в 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях.

Один зі співрозмовників уточнив, що у разі успіхів на цих напрямках ворог планує наступальні дії з метою захоплення нових територій у Запорізькій та Херсонській областях.

Джерела прогнозують, що під час літньо-осінньої кампанії Путіну не вдасться суттєво посилити свої позиції на полі бою. Здатність РФ вийти на адмінмежі Донецької, Запорізької та Херсонської областей або повне захоплення однієї з них до кінця цього літа чи навіть до кінця року співрозмовники вважають нереалістичною.

Заява Путіна щодо "буферних" зон - подробиці

Як повідомляв УНІАН, 22 травня ініціатор війни проти України Володимир Путін доручив створити вздовж кордону України та РФ так звану "буферну зону безпеки".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відзначив, що заява Путіна про "буферну зону" доводить наочно, що саме Путін і Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них треба посилювати тиск всіх форм для того, щоб примушувати РФ і Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню.

14 травня прес-офіцер Донецького прикордонного загону Ігор Лизогуб повідомив, що окупанти продовжують спроби просунутися вглиб української території на Харківщині.

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