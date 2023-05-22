За твердженням прес-секретаря президента Дмитра Пєскова, "сил і засобів на місці достатньо".

Міноборони, ФСБ і Прикордонна служба доповіли Володимиру Путіну про спробу прориву в Білгородську область "українських диверсантів", повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Пєсков також заявив, що зараз "ведеться робота з видавлювання з російської території і знищенню" прониклої в Бєлгородську область групи.

За твердженням прес-секретаря президента, "сил і засобів на місці достатньо".

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"Ми прекрасно розуміємо мету таких диверсій - відвернути увагу від Бахмутського напрямку, мінімізувати політичний ефект від втрати українською стороною Артемівська (Бахмута)", - сказав Пєсков.

Прорив російського кордону в Білгородській області - деталі

Вранці 22 травня бійці "російського добровольчого корпусу" здійснили нові рейди по населених пунктах у Брянській і Бєлгородській областях Росії.

Росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу". Мета - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.