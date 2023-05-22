Ядерний об'єкт розташований поблизу КПП, де відбуваються нібито бої із застосуванням важкої техніки.

У Бєлгородській області досі тривожно. Росіяни заявили про оточення російського КПП "Грайворон". Воно розташоване поблизу сховища ядерної зброї.

Як повідомляють російські пабліки, КПП "Грайворон", де нібито тривають бої між російськими добровольцями та окупантами, знаходиться база 12-ого Головного Управління Міноборони Росії. Військова частина 25624 це сховище ядерної зброї.

Тривога у Бєлгороді

Вчора про "тривожність" у селі Головчино (Гайворонський район) заїкнувся губернатор Богородської області Гладков. Він заявив про атаку на адміністративну будівлю, по якій запустили квадракоптер.

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Тим часом російські Telegram-канали писали про спробу "українських диверсантів" прорватися через російський кордон в Білгородську область. Інші - спростовували цю інформацію.

Згодом з'явилася інформація про нібито обстріл хутора Старий, який знаходиться в 2,5 кілометрах від кордону, з танка.

Понеділок для російського міста Бєлгорода почався з паніки на тлі масштабної атаки БПЛА та знищення одного з прикордонних з Україною пунктів. У місті на радіостанціях звучать тривожні повідомлення про евакуацію, росіян попереджають про те, що незабаром Бєлгород "стане вільним".

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