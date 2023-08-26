За його словами, це була ракета українського виробництва, яка показала себе бездоганно.

ЗСУ знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму за допомогою нової сучасної української ракети.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо. За його словами, ракета, яка розгромила "Тріумф", була "нова й абсолютно сучасна".

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", – сказав Данілов.

Інших технологічних деталей секретар РНБО уникнув. Також він не уточнив, чи була це абсолютно нова розробка, чи модернізована версія вже наявного в Україні озброєння. Втім, Данілов розкрив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Знищення російського "Тріумфу"

23 серпня на мисі Тарханкут ракетним ударом було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Це сталося близько 10 ранку. Внаслідок вибуху повністю знищено сам комплекс, зенітні ракети та особовий склад.

Як пояснив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, знищення "Тріумфу" матиме системні наслідки для розвитку подій на півострові. Таких систем у росіян дуже мало, вони дорогі і вважаються найкращими з того, що має Росія.

Як повідомляв журналіст Юрій Бутусов, удар по російському вузлу ППО в Криму, під час якого було знищено радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" і пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф", був завданий крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ.

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