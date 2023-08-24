Журналіст Юрій Бутусов дізнався, яку зброю використала українська армія для знищення "аналоговнєтного" ЗРК росіян.

Вчорашній удар по російському вузлу ППО в Криму, під час якого було знищено радар повітряної розвідки 48Я6-К1 "Подлет" і пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Триумф", був завданий крилатою ракетою "Нептун" Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомив головний редактор порталу "Цензор.нет" Юрій Бутусов.

Він зазначив, що знищений радар мав забезпечити спостереження як за низьковисотними цілями, так і за балістичними ракетами, що атакують з великої висоти.

"Радар забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області з відстані приблизно 110 км від лінії фронту", – зазначив журналіст.

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Однак обійти цю систему українським захисникам все одно вдалося. За словами Бутусова, ВМС використали для ураження радару нову крилату ракету наземного ракетного комплексу "Нептун" та запрограмували її маршрут так, щоб обійти російську систему спостереження.

"Одна ракета "Нептун" на надмалій висоті пройшла непоміченою та точно знищила РЛС "Подлет", не зважаючи на великі сили російської ППО, зосереджені на окупованій Херсонщині та у Криму", – пише Бутусов.

Примітним є також той факт, що момент удару зафіксував український дрон-розвідник, який непоміченим залетів далеко в тил росіян. Відтак, розпіарений російський радар не зміг помітити ані ракету, ані безпілотник.

"Навіть під час війни Росія продовжує постачання за старими контрактами ЗРС "Тріумф" та радарів "Подлет" в Туреччину та Індію. Але російські військові технології в даному випадку, очевидно, поступаються українським військовим технологіям", – зазначив журналіст.

Знищення російського "Тріумфу"

Як писав УНІАН, 23 серпня на мисі Тарханкут ракетним ударом було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф". Це сталося близько 10 ранку. Внаслідок вибуху повністю знищено сам комплекс, зенітні ракети та особовий склад.

Як пояснив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, знищення "Тріумфу" матиме системні наслідки для розвитку подій на півострові. Таких систем у росіян дуже мало, вони дорогі і вважаються найкращими з того, що має Росія.

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