В ГУР повідомили, що внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 23 серпня було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. "23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в розвідці, внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

"Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму", - наголосили в ГУР.

Крім того, радіо Свобода за допомогою супутникового знімку Planet.com, зробленого 22 серпня, змогло точно встановити місце удару. За даними сервісу Wikimapia, раніше в цьому місці була польова позиція зенітних ракетних комплексів С-300.

"Бавовна" в Криму

Раніше сьогодні, 23 серпня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Криму уражено береговий ракетний протикорабельний комплекс (БРПК) "Бастіон", який є одним з носіїв ракет "Онікс", якими росіяни наносять удари по Україні.

Також він поінформував про пошкоджені радіолокаційні станції. Водночас, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у Telegram зазначив, що уражені станції радіолокації - на Кримському мисі Тарханкут.

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