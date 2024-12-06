Тепер у Путіна та Лукашенка є своя окрема "червона кнопка".

Глава Білорусі Олександр Лукашенко, як і російський диктатор Володимир Путін, розпоряджається "ядерною валізкою" - контролює застосування ядерної зброї, розташованої на території держави. Про те, що у лідерів Білорусі та РФ є свої "червоні кнопки" і ядерні валізки, журналістам заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, пише БЕЛТА.

Відповідаючи на запитання про проєкт договору між Білоруссю і Росією про гарантії безпеки в рамках Вищої державної ради Союзної держави, Вольфович зазначив, що не уповноважений розкривати деталі застосування ядерної зброї, передбачені в документі.

"Кожен із лідерів двох країн несе відповідальність за захист свого народу і суверенітету. Олександр Григорович Лукашенко відповідає за національні інтереси і народ Білорусі, а Володимир Володимирович Путін - за Росію. Разом вони несуть відповідальність за Союзну державу", - сказав він.

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На уточнення журналістів про те, чи є у кожного з лідерів своя "червона кнопка", Вольфович підтвердив: "Так, у кожного президента своя "червона кнопка", свій портфель і ядерна валізка".

Він уточнив, що право на застосування ядерної зброї на території Білорусі належить тільки Лукашенку, а на території Росії - команду віддати може виключно Путін.

Відповідаючи на зауваження представників ЗМІ про те, що активація однієї кнопки може відбуватися без участі другої, Вольфович наголосив, що такі питання вирішуються виключно за домовленістю між двома диктаторами.

"Це вже як два президенти домовляться. Ми ж брати. У нас спільні національні інтереси в плані Союзної держави, спільні завдання", - заявив він.

Ядерна зброя в Білорусі

Нагадаємо, РФ перемістила тактичну ядерну зброю в Білорусь, ближче до території НАТО. Як повідомили західні ЗМІ, ядерне питання висить над головами західних лідерів відтоді, як Росія вторглася в Україну.

Розвідники і фахівці з відкритих джерел витратили місяці на відстеження статусу російського розгортання в Білорусі, яке сам Путін оформив як попередження Заходу. Перекидання зброї в Білорусь знаменує собою одну з найзахідніших точок розгортання ядерного арсеналу Кремля.

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