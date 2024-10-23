Білоруський диктатор вирішив потішити російську пропаганду парочкою вельми дивних тверджень.

Керівництво України хоче ядерного конфлікту з Росією. Такими переконаннями з російською пропагандою поділився самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого цитує БЕЛТА.

"Українська влада хотіла б, щоб Росія вдарила ядерною зброєю по Україні. Їм потрібна ескалація - Заходу, англосаксам. Їм потрібно це. Тому що інших уже варіантів немає", - заявив диктатор в інтерв'ю пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Звідки він узяв настільки безглузді відомості, Лукашенко говорити відмовився.

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"Те, що керівництво України хотіло б ядерного конфлікту... Слухайте, більше 300%. Я не переконаний, я просто це знаю. Не буду поки називати ці джерела, але я це знаю", - заявив він.

У чому вигода "керівництва України" і "англосаксів" від застосування Росією ядерної зброї по українській території, диктатор також не сказав. Зате примудрився ввернути похвалу на адресу Путіна, який героїчно стримується від застосування ядерної зброї по Україні, на яку сам же і напав.

"Путін молодець. Він це розгадав. Ваше (російське) керівництво, військово-політичне, це розгадало. Звичайно, могли б вдарити. Без жодних проблем. Але, роблячи крок, треба розуміти, що буде потім. Завжди треба думати про наступні кроки", - сказав Лукашенко.

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, нещодавно Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має брати участь у переговорах щодо України, оскільки "це наша проблема". На думку диктатора, без його участі переговори можуть закінчитися на шкоду Білорусі.

Також ми розповідали, що Лукашенко не вірить у бажання України починати війну з Білоруссю. На його думку, подібні пропозиції можуть озвучувати тільки ті, хто ні за що не відповідає.

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