Очільник МЗС РФ заявив, що країна-окупант хоче переговорів "без ультиматумів".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "мрійниками" тих, хто розраховує, що Росія "клюне" на формулу миру президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, під час спілкування з пресою Лавров назвав формулу миру, яку пропонує Україна, "абсолютно безперспективною і тупиковою".

"Будь-які заходи, які просувають цю формулу як безальтернативну розв'язку (війни - УНІАН) тільки якісь мрійники в Україні та на Заході можуть розглядати як те, на що Росія "клюне", - заявив Лавров. Відео дня

Крім того, очільник МЗС РФ заявив, що країна-окупант хоче переговорів "без ультиматумів".

Ймовірні переговори з РФ

У Москві відреагували на слова президента Володимира Зеленського про те, що російська сторона має бути присутня на другому мирному саміті. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони не розуміють, що мається на увазі під цією зустріччю.

Заступник глави міністерства закордонних справ РФ Михайло Галузін заявив, що вони не збираються брати участь у саміті. Він назвав українську формулу миру "абсолютно тупиковою та ультимативною".

За даними ЗМІ, другий мирний саміт може відбутися в Саудівській Аравії, Катарі або Туреччині.

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