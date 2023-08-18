Потребу в оголошенні в Україні повітряної тривоги при цьому пояснюють тим, що під час навчань не виключається пуск ракет.

У Повітряних силах ЗСУ учорашні часті зльоти МІГ-31К, що є носієм ракет "Кинжал", пов’язують із підготовкою нового льотного складу. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ми відвикли просто. Раніше вони теж так робили - літали по півтори години, відпрацьовуючи пальне в небі. Таким чином вони проводять певні свої тренувальні польоти, а Україна - у стані повітряної тривоги, відповідно. І ворог це знає, що ми будемо реагувати на це, що в нас відповідні обмежувальні заходи по країні, по установах різних, підприєствах. Тому власне вони це і роблять", - прокоментував Ігнат.

Він зазначив, що Україна не може не оголошувати повітряну тривогу навіть при тренувальних польотах ворога на зазначеному типі літака.

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"Якщо МіГ "К" злітає, то мусимо реагувати і оголошувати повітряну тривогу. Якщо навіть навчання, то не гарантується, що під час навчання не буде пуску Х-47 "Кинжал", - сказав Ігнат.

За його словами, тренувальні польоти потрібні для постійного підтримання льотних навичок пілотів - зліт, посадка, вихід на рубіж пуску ракет і т.д. Також Ігнат зауважив, що льотний склад завжди оновлюється.

"Взагалі льотчики раніше йдуть на пенсію, бо серйозні вимоги до стану здоров'я. Це у всіх країнах. Тому треба постійно навчати молодий льотний склад, надавати їм можливість більше часу проводити в небі і відпрацьовувати льотні навички. А в Росії ви знаєте скільки авіації є, на жаль. От вони тому постійно проводять ці польоти на МІГ-31 зокрема", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він не пов'язує ці зльоти російських МіГів із проведенням бойового злагодження.

Війна в Україні - ракетні удари

Як повідомляв УНІАН, керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк прокоментувала часті підняття у небо останніми днями ворожих МіГів без ракетних атак, допускаючи, що росіяни готуються "не давати спокою" Україні на День Незалежності. Вона припустила, що у ворога проводяться заходи злагодження, заходи вивірення позицій.

Гуменюк нагадала, що окупанти активізуються на різні важливі для українців дати. Тому активність МіГів, за її словами, може свідчити про первні підготовки окупантів до 24 серпня – Дня Незалежності України, свята, яке "їм може не давати спокою і вони можуть не давати спокою і нам".

Раніше у Головному управлінні розвідки допускають провокації РФ чи завдання ударів на День Незалежності України, оскільки символи української державності є сильним подразником для росіян. У ГУР закликали українців бути пильними завжди, оскільки ворог наносить удари не тільки у святкові дні.

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