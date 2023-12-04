Госпіталь має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року.

Через великі втрати російські окупанти будують новий госпіталь на тимчасово окупованому півострові Крим.

Як повідомив Центр національного спротиву, шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року. Однак, цей шпиталь не розв'яже проблему, адже втрати загарбників набагато більші.

"Відтак окупанти й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги", - додали у ЦНС.

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Втрати Росії на фронті

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Сили оборони знищили ще 770 російських окупантів. Загальні втрати російської армії серед особового складу з початку повномасштабного вторгнення РФ склали 332 тисячі 810 осіб.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ, окупантів масово затримують за адміністративні та кримінальні правопорушення.

За минулий місяць серед представників РОВ значно знизився рівень виконавчої дисципліни через великі втрати особового складу противника, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку. Відтак, представники окупаційної "комендатури" РФ затримали понад тисячу представників РОВ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема такі як: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин.

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