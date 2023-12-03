Також уражено 534 одиниці озброєння та військової техніки противника.

За поточний тиждень знищено понад 7 тисяч російських загарбників. Українські захисники уразили понад півтисячі одиниць ворожої техніки.

"За тиждень з 27 листопада по 3 грудня Силами оборони України знищено близько 7210 осіб особового складу противника", - повідомив перший заступник, міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.

Крім того, за його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ:

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62 танки;

117 бойових броньованих машин;

75 артилерійських систем;

шість реактивних систем залпового вогню;

п'ять установок ППО;

144 одиниці автотехніки;

27 одиниць спецтехніки.

Усього йдеться про 534 одиниці озброєння та військової техніки.

Окрім цього, українськими захисниками знищено чотири ворожі ракети та 94 БпЛА.

Ситуація на фронті станом на 3 грудня - останні новини

Американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що несприятливі погодні умови сповільнюють інтенсивність бойових дій як із боку Сил оборони України, так і з боку російських окупантів.

Речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив, що окупанти активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода. На роботу артилерії на цьому напрямку погода значно не впливає.

Російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом і на заході Запорізької області завадив російським військам використовувати безпілотники й артилерію протягом останніх двох днів.

На Таврійському напрямку за минулу добу в полон українській армії здалися близько десятка окупантів.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали близько 332 040 осіб, у тому чилі 930 за минулу добу.

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