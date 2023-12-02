За минулий місяць "комендатура" РФ затримала понад тисячу представників РОВ за кримінальні та адміністративні правопорушення, зокрема такі як самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ, окупантів масово затримують за адміністративні та кримінальні правопорушення, повідомляє Центр національного спротиву.

"За минулий місяць серед представників РОВ значно знизився рівень виконавчої дисципліни через великі втрати особового складу противника, особливо це стосується Бахмутського та Авдієвського напрямку. Відтак, представники окупаційної "комендатури" РФ затримали понад тисячу представників РОВ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема такі як: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС попереджають, що такі дії з боку представників РОВ несуть велику загрозу для цивільного населення окупованих регіонів, зокрема, що стосується водіння військових автомобілів у нетверезому стані.

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Ситуація під Авдіївкою - що відомо

За повідомленням Інституту вивчення війни (ISW), російські війська мають просування у районі Авдіївки та ведуть наступ в районі Старомайорського на Донеччині.

При цьому аналітики ISW також зазначали, що Міноборони Росії бреше про "активну оборону" своїх військ в районі Авдіївки Донецької області, щоб приховати відсутність прогресу окупантів у наступі.

Наразі російські окупанти біля Авдіївки у півтора раза знизили кількість атак, що. за повідомленням Сил оборони, пов'язано з дуже великими втратами ворога.

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