Він також розповів, які саме танки російських загарбників найчастіше зустрічаються на цьому напрямку.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів про чергові втрати російських окупантів на східному напрямку.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Лимано-Куп’янському напрямку та ходу бойових дій там.

"Ворог концентрує там зусилля, підтягує резерви, максимально використовує свої ударні засоби, авіацію і артилерію. За цю добу, зокрема він здійснив 521 обстріл наших позицій усіма видами артилерійського ураження: від мінометів до реактивних систем залпового вогню", - розповів Череватий.

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Крім того загарбники здійснили сім авіанальотів, сталося 11 боєзіткнень, але не досягли успіху. Під час відбиття ворожих атак 34 окупанта було знищено, 95 отримали поранення, двох було взято в полон. Також було знищено техніку російських окупантів, зокрема чотири бойові машини піхоти, два міномети та гаубицю.

Стосовно динаміки атак росіян на Куп’янському напрямку та загалом на Лимано-Куп’янському, Череватий зазначив, що "сьогодні вони знову певну ескалацію трішки підняли".

"Зараз знову проводиться нашими Силами оборони така відповідна виховна робота з ними завдяки реактивним системам залпового вогню, артилерії, авіації нашій… Я думаю, що знову у них знизяться ці можливості. Це такий перманентний процес поки що на цьому напрямку", - сказав він і додав, що на цьому напрямку "гаряче", але контрольовано.

Крім того, говорячи про ситуацію на Бахмутському напрямку, речник розповів, що там ворог потужно задіює всі свої резерви, в першу чергу, артилерію.

"593 рази бив по наших позиціях артилерією, два авіанальоти здійснив. Відбулося шість боєзіткнень, під час яких ми знищили 42 окупантів", - повідомив Череватий і додав, що ряд окупантів також було поранено, а двох взято в полон.

Також знищено було два ворожих танки, три броньованих автомобілі, бойову машину піхоти, протитанковий ракетний комплекс та два безпілотники.

Щодо кількості окупаційних військ на цьому напрямку, речник зауважив, що у них зараз відбувається активна ротаційна фаза через потужні щоденні втрати. Крім того, Череватий розповів, як Сили оборони України розбили колону російських танків "Прорив" під Бахмутом

"За попередньою інформацією, військовослужбовці легендарної 92-ї бригади спочатку дистанційно замінували цей напрямок і колона ворожої бронетехніки підірвалася. А потім її філігранно добили артилерією", - зазначив речник.

Він додав, що попередньо йдеться про п’ять бронемашин, з яких два новітніх танки Т-90, бойова машина піхоти, бойова машина десанту та легкий броньований артилерійський тягач. За його словами, танки "Прорив" зустрічаються рідко.

"Ні. Найбільше зустрічаються їхній стандартний танк доволі старої моделі, правда дещо модернізований, - це Т-72. За щоденними зведеннями, найбільше їх знищується. Іноді старі моделі 60-х років, Т-62. І набагато рідше Т-80, Т-90", - підсумував Череватий.

Ситуація на східному фронті

Як повідомляв УНІАН, напередодні Череватий заявив, що Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку і за добу знищили там 43 окупанта.

На Лимано-Куп'янському напрямку, зазначив він, російські загарбники й надалі намагаються атакувати українських військових.

Крім того, ЗСУ мали успіхи поблизу Старомайорського та в Урожайному. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

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