Замість цього вирішили лише створити наглядовий орган.

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не призупиняти членство російського відділення, попри всі порушення правил нейтралітету.

Як повідомляє The Gardian із посиланням на розслідування міжнародних ЗМІ, було виявлено численні порушення статуту Червоного Хреста російською організацією з моменту початку повномасштабної війни в Україні. Більше того, керівники регіональних відділень заявляли про необхідність війни з "українськими нацистами", а працівники Червоного Хреста в формі часто були присутні на військових навчаннях для дітей.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) має повноваження призупинити діяльність членів, які порушують принципи нейтралітету та незалежності Червоного Хреста. Минулого року відповідне рішення ухвалили стосовно білоруського відділення.

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Однак після чотириденної зустрічі представників МФЧХ у Женеві вони відмовились призупиняти діяльність російського Червоного Хреста. Замість цього вирішили лише створити наглядовий орган і звернутися з проханням "вирішити виявлені проблеми й передбачувані порушення" принципів доброчесності.

Російський Червоний Хрест співпрацює з Кремлем

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стався витік внутрішніх документів Кремля, в яких засвідчено факти співпраці путінського режиму з РЧХ. Йдеться про співпрацю РЧХ з російськими "патріотичними" організаціями, у том у числі дитячими, а вище керівництво РЧХ відверто розповідає про неможливість миру з "українськими нацистами".

Документи також свідчать, що Кремль планує профінансувати відкриття відділень РЧХ на окупованій Росією території в Україні.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав розслідувати цю ситуацію.

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