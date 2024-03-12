Нещодавно з Міжнародного Червоного Хреста вигнали білоруський філіал, тепер це ж саме загрожує російському відділенню.

В Європі шоковані інформацією про пряму співпрацю російського Червоного Хреста (РЧХ) з кремлівським режимом. Від Міжнародної Федерації Червоного Хреста (МФЧХ) вимагають вжити заходів щодо його російського відділення, пише The Guardian.

Нещодавно стався витік внутрішніх документів Кремля, в яких засвідчено факти співпраці путінського режиму з РЧХ. Зокрема йдеться про співпрацю РЧХ з російськими "патріотичними" організаціями, у том у числі дитячими, а вище керівництво РЧХ відверто розповідає про неможливість миру з "українськими нацистами".

Документи також свідчать, що Кремль планує профінансувати відкриття відділень РЧХ на окупованій Росією території в Україні. А загалом російський уряд планує виділити цій організації 677 мільйонів рублів до кінця року.

Відео дня

У відповідь на попередню публікацію деяких із цих звинувачень МФЧХ заявила, що "уважно розглядає ці заяви". Але європейські уряди, які є крупними фінансовими донорами МФЧХ вимагають вжити заходів проти РЧХ. Наприклад, уряд Швеції відкрито натякнув, що російське відділення слід вигнати з Міжнародного Червоного Хреста.

"Зараз потрібна повна ясність щодо цих питань. Ми очікуємо, що МФЧХ вживе швидких заходів відповідно до свого статуту, який передбачає такі заходи, як призупинення або виключення", – йдеться у заяві шведського уряду.

Однак потенційні дисциплінарні заходи проти РЧХ можуть бути застосовані лише після офіційного розслідування, яке ще не розпочато. "На даному етапі ми збираємо інформацію. Для цього потрібен час. Після розгляду претензій буде прийнято рішення щодо подальших кроків", – зявили в міжнародному Червоному Хресті.

Російський та Білоруський Червоний Хрест

Як писав УНІАН, українець Орест Грицюк, який побував у російському полоні, розповів ЗМІ про знущання представників російського Червоного Хреста над українськими бранцями. За його словами, представники РЧХ сміялися з того, як їли полонені, знімали їх на камеру і називали "свинями".

Також ми розповідали, що Міжнародний Червоний Хрест призупинив членство білоруського Червоного Хреста. Рішення ухвалили через те, що білоруське відділення не виконало вимогу про звільнення з посади керівника організації Дмитра Шевцова. Раніше він відвідував окуповані Луганськ і Донецьк, а також зізнався у депортації українських дітей до Білорусі, що спричинило гучний міжнародний скандал.

Вас також можуть зацікавити новини: