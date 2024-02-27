У МКЧХ заперечують будь-яку причетність до випадку.

Співробітники російського відділення "Червоного хреста" могли знущатися з українських військовополонених у колоніях, розміщених у тому числі й на окупованих територіях України.

Про це повідомило видання "Медуза". У своєму розслідуванні журналісти наводять приклад українського військовополоненого Ореста Грицюка, який пів року перебував у колонії в Горлівці Донецької області. За його словами, російські представники "Червоного Хреста" відвідали колонію навесні 2023 року і були присутні під час прийому їжі.

"Часу на їжу дають дуже мало... Ми були змушені їсти дуже швидко, причому дуже гарячу їжу. Страви розлітаються на всі боки. І ось ці двоє у цивільному ходять між столами, і один із них каже: "Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну, їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас".

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Після прийому їжі полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні, розповів Грицюк.

"Мужик, який у їдальні називав нас свинями, знімав на камеру мобільного телефона військовополонених, що маршували, підходив до них, щось кричав на вухо і тряс кулаком над головою, плескав полонених по спині і плечах так, що тих гойдало. Камеру він спрямовував на себе та демонстрував жест перемоги, просто насолоджувався, для нього це була вистава… Ці двоє мали право вільно ходити їдальнею, перебувати на плацу, замовляти пісні… вони там почувалися комфортно, по кайфу", - розповів колишній військовополонений.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) вважають, що Орест Грицюк неправильно ідентифікував згаданих ним осіб як представників "Червоного Хреста". Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив: у МКЧХ ніколи не говорили про те, що колонію з українськими полоненими відвідували саме співробітники російського "Червоного Хреста". На запитання, хто ще міг приїхати в колонію, назвавшись представниками МКЧХ, Деспре відповів, що "не знає, хто ці люди" і в нього "немає підстав вважати, що до цього причетний російський Червоний Хрест".

У свою чергу директр регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на українських територіях "немає співробітників російського Червоного Хреста".

Журналісти підкреслили, що про роботу на окупованих українських територіях російський "Червоний Хрест" "вважає за краще мовчати і, можливо, навіть використовує для цього своєрідні проксі-організації". Вони також діють під брендом "Червоного Хреста", називаючись "Донецьким Червоним Хрестом" або "регіональною громадською організацією "Товариство Червоного Хреста в Луганській народній республіці"".

Що таке Міжнародний Червоний Хрест

Червоний Хрест та Червоний Півмісяць – це найбільше у світі гуманітарне обʼєднання. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу. Одне з них – російський Червоний Хрест.

Минулого року російський Червоний Хрест отримав від МКЧХ 5 млн швейцарських франків (210 млн грн).

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