Омбудсмен наголосив, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації.

Інформація про те, що Російське товариство Червоного Хреста (РЧХ) підтримує війну проти України, потребує розслідування. Про це повідомив уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нещодавно в мережі з’явилася інформація, що президент Російського Червоного Хреста (РЧХ) має відношення до пропутінської "патріотичної" організації, а працівники РЧХ розповідають про неможливість миру з "українськими нацистами". Ба більше, РЧХ бере учать у військових зборах та навчаннях для дітей, де розповсюджується ідеологія продовження війни проти України, використовуються символи агресії "Z", - заявив він.

За словами омбудсмена, ймовірно йдеться і про те, що РФ має за мету, щоб на ТОТ України працювали нові організації РЧХ, які фінансуватимуться з Росії.

Відео дня

Лубінець наголосив, що це вчергове доводить, що окупанти готові у своїх політичних і військових цілях використовувати навіть світове ім’я гуманітарної організації.

Він також поінформував, що направив лист до Міжнародної Федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця з тим, щоб такі дії були публічно засуджені, було проведене прозоре розслідування дій РЧХ, і на час проведення розслідування було призупинене членство та участь РЧХ у співтоваристві.

"У разі, якщо розслідування підтвердить наявні дані, необхідно вимагати, щоб організацію виключили з федерації. Росія не може спекулювати та використовувати ім’я гуманітарної організації для злочинних намірів", - наголосив уповноважений з прав людини.

Російський Червоний Хрест співпрацює з Кремлем - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно стався витік внутрішніх документів Кремля, в яких засвідчено факти співпраці путінського режиму з РЧХ. Зокрема йдеться про співпрацю РЧХ з російськими "патріотичними" організаціями, у том у числі дитячими, а вище керівництво РЧХ відверто розповідає про неможливість миру з "українськими нацистами".

Документи також свідчать, що Кремль планує профінансувати відкриття відділень РЧХ на окупованій Росією території в Україні. А загалом російський уряд планує виділити цій організації 677 мільйонів рублів до кінця року.

У відповідь на попередню публікацію деяких із цих звинувачень МФЧХ заявила, що "уважно розглядає ці заяви". Але європейські уряди, які є крупними фінансовими донорами МФЧХ вимагають вжити заходів проти РЧХ. Наприклад, уряд Швеції відкрито натякнув, що російське відділення слід вигнати з Міжнародного Червоного Хреста.

Вас також можуть зацікавити новини: