Попри отримані поранення українські воїни не відступили й вийшли з бою переможцями, після чого отримали необхідну медичну допомогу.

Четверо українських захисників із бригади "Спартан" зупинили штурмову колону російських окупантів неподалік Роботиного на Запоріжжі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, українські бійці вступили в бій проти трьох ворожих бронетранспортерів із піхотою на броні. Він розповів, що перший БТР підірвався на заготовленій міні, а другий - гвардійці підбили з ручного протитанкового гранатомета (РПГ).

Тим часом третій БТР встиг висадити піхоту, унаслідок чого зав'язався стрілецький бій. Попри отримані поранення українські воїни не відступили й вийшли з бою переможцями, після чого отримали необхідну медичну допомогу.

Клименко додава, що вогнева підтримка бригади добила решту окупантів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил з Ласточкиного на Донеччині. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Він надав інформацію про спроби РФ просунутися далі та звернув увагу на складний рельєф місцевості.

На Запорізькому напрямку противник намагається переміщувати особовий склад малими піхотними групами на бронетехніці й на швидкісних квадроциклах та зазнає втрат.

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