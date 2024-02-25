Українські воїни зупиняють будь-які спроби ворогів захопити село у Запорізькій області, підкреслив політик.

Повномасштабна війна в Україні проти росіян продовжується, і село Роботине (Запорізька область) зараз перебуває у центрі уваги. Супротивники дуже активізувалися на Роботинському напрямку, вони намагаються активно проводити наступальні дії і завдяки цьому отримали можливість інколи доходити до Роботиного.

Сили оборони України зупиняють будь-які спроби окупантів захопити цей населений пункт, запевнив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в ефірі каналу "Еспресо". "…Противник знищується, навіть якщо заходить у Роботине. Загалом ситуація трішки гірша, ніж була місяць тому, але краща, ніж рік тому", - заявив співбесідник.

Депутат сказав, що сьогодні - у неділю, 25 лютого, у центрі цього села немає ніяких боїв. "Я не маю інформації, що окупанти змогли прорватися до центра Роботиного. Це взагалі важко виміряти. Оскільки Роботине не дуже велике село. Тому відстань від центру до околиць Роботиного може бути до 100 метрів. Якщо кілька окупантів і добігли до центру Роботиного, їх ліквідували, то це точно не бої в центрі села. Бої в центрі Роботиного будуть, коли ворог вийде на околиці села…", - додав депутат.

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Варто зазначити, що українським воїнам вдалося звільнити це село наприкінці серпня минулого року у результаті контрнаступу. Тодішня заступник очільника Міноборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення населеного пункту 28 серпня 2023-го.

Що треба знати про Роботине - новини, які варто прочитати зараз

18 лютого повідомлялося, що вороги активізували на Запорізькому напрямку - намагалися наступати, але зазнали провалів та відступили. Пізніше аналітики DeepState поділилися, що південніше та західніше села Роботине тривають бої, а супротивнику вдалося просунутися біля сіл Іванівське та Вербове.

Пізно увечері 24 лютого в DeepState стверджували, що окупанти, не вступаючи у бій, заходять у село з надією закріпитися. За відомостями аналітиків, ворогів або ліквідують, або беруть у полон.

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