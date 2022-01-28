У МЗС РФ зазначили, що переговори з США і НАТО з питань безпеки не завершені.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни, але не дозволить ігнорувати "свої інтереси".

Про це Лавров заявив 28 січня в інтерв'ю радіостанціям, передає ТАСС.

"Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо, але і наступати грубо на наші інтереси, ігнорувати наші інтереси ми не дозволимо", - підкреслив він.

Міністр зазначив, що поки переговори з США і НАТО з питань безпеки ще не завершені. За словами Лаврова, Росія готує різні варіанти реакції на відповідь США і НАТО щодо гарантій безпеки, але рішення ухвалить президент РФ Володимир Путін.

Можливе вторгнення РФ в Україну

Біля українських кордонів знаходяться понад 130 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, своєю чергою, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

США тим часом скликали засідання Ради Безпеки ООН щодо загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 Січня.

У РФ, своєю чергою, кажуть, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.