Зараз є потреба у зброї, техніці та оснащенні.

У четвер, 5 січня 2023 року, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі мобілізація в Україні проходить у спокійному режимі. Станом на сьогодні він не бачить підстав для проведення масової мобілізації.

"Як каже Головнокомандувач Валерій Залужний, у нас немає такої великою потреби в людях, як у росіян. У нас є потреба у зброї, техніці, оснащенні і т.д. Втрати, на жаль, також, є. Тому тими, кого ми добираємо, ми поповнюємо втрати наших бойових бригад", – заявив Резніков в інтервʼю в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра оборони, на фронт беруть спеціалістів, "які нам потрібні для тих чи інших задач".

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"Але в такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу потреби. Утім, звісно, ситуація на фронті може змінитися у будь-який спосіб, у будь-який момент. Все залежить від того, як будуть розвиватися події. І тоді буде ухвалюватися рішення РНБО, президентом, ВР, що ми збільшуємо потребу Збройних сил, або для сектору безпеки та охорони нам потрібно більше для мобілізації. Станом на сьогоднішній день у нас такого значного кроку – давайте нову мобілізацію – особисто я не бачу", – зазначив Резніков.

Мобілізація в Україні

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну на території нашої країни було запроваджено воєнний стан та оголошено про проведення загальної мобілізації.

В грудні 2022 року в ЗСУ повідомили, що зараз в першу чергу мобілізують ветеранів АТО та ООС, а також громадян, які пройшли військову службу. Решту українців теж призивають, але їх спочатку відправляють на обов'язкове навчання мінімальною тривалістю 1 місяць.

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз Збройні сили України наразі налічують близько одного мільйона осіб, які готові воювати зі зброєю в руках. Крім того, Україна може провести додаткову мобілізацію, але зараз такої необхідності немає.

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