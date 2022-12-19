Громадяни, які проходили військову службу, і ветерани АТО і ООС в пріоритеті, але призиваються й інші.

Зараз в першу чергу мобілізують ветеранів АТО та ООС, а також громадян, які пройшли військову службу. Решту українців теж призивають, але їх спочатку відправляють на обов'язкове навчання мінімальною тривалістю 1 місяць.

Такою інформацією на брифінгу поділився начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Він заявив: "Призиваємо в першу чергу тих, хто вже має досвід проходження військової служби, а краще ще досвід участі в АТО або ООС. Також призов йде і громадян, які не проходили військову службу, але ця категорія громадян в обов'язковому порядку направляється на навчання, мінімальний термін — 1 місяць, а далі в залежності від складності спеціальності, цей термін може бути набагато більшим".

Для комплектування війська зараз потрібні люди всіх спеціальностей, але в різних кількостях. Пріоритет віддають загальним військовим спеціалізаціям.

Відео дня

"Звичайно, що в процентному співвідношенні більше ми закликаємо загальновійськові спеціальності — стрільців, танкістів, але не можна сказати, що нам не потрібні такі спеціальності, як зв'язківці, шифрувальники і т.д. Потреба є у всіх спеціальностях, але деяких ми призиваємо більше, деяких — менше", — додав Горбач.

Мобілізація в Україні: остання інформація

Радник ОПУ Олексій Арестович розповів, що у складі ЗСУ перебуває близько мільйона людей. Україна може провести додатковий призов, але зараз такої потреби немає.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 грудня заявив: "У нас достатньо людей, і я бачу, що (їх — ред.) вистачить. Нам не потрібні сотні тисяч (мобілізованих — ред.)".

У Міноборони 14 грудня повідомили, від чого залежить призов людей. Враховуються кілька факторів, а потребу розраховують військові. При цьому загальна мобілізація триває з 24 лютого і вже кілька разів продовжувалася указами президента.

Вас также могут заинтересовать новости: