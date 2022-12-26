Через повномасштабну війну багато українців були змушені якщо не переїхати всередині країни, тобто стати внутрішньопереміщеними особами (ВПО), то взагалі виїхати за кордон. Тож у Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання в Україні.
"Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - наголосили у прес-службі міністерства. Пояснюється, що це не означає автоматичне вручення повістки.
Хто звільнений від мобілізації (це неповний перелік):
- особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.
Якщо ви не підлягаєте мобілізації, але повістка прийшла
Трапляється й таке, що людина не підлягає мобілізації, але все одно отримує повістку. У такому разі, радять у Мінреінтеграції, потрібно йти до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус.
Мобілізація в Україні
З початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року в нашій країні було оголошено мобілізацію. У Міноборони наголошували, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.
6 грудня в Міністерстві внутрішніх справ зробили важливу заяву щодо призову та мобілізації: наразі немає потреби вручати громадянам повістки на блокпостах.
У ЗСУ заявляють: говорити, що після Нового року буде чергова хвиля мобілізації, не можна. Всі фактори, які на це впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і за заявками призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано.
Зараз насамперед мобілізують ветеранів АТО та ООС, а також громадян, які пройшли військову службу. Решту українців теж призивають, але їх спочатку відправляють на обов'язкове навчання мінімальною тривалістю 1 місяць.