У Міноборони наголошували, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.

Через повномасштабну війну багато українців були змушені якщо не переїхати всередині країни, тобто стати внутрішньопереміщеними особами (ВПО), то взагалі виїхати за кордон. Тож у Мінреінтеграції пояснили, чи потрібно ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання в Україні.

"Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання. Зробити це потрібно протягом 7 днів після приїзду", - наголосили у прес-службі міністерства. Пояснюється, що це не означає автоматичне вручення повістки.

Хто звільнений від мобілізації (це неповний перелік):

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

Якщо ви не підлягаєте мобілізації, але повістка прийшла

Трапляється й таке, що людина не підлягає мобілізації, але все одно отримує повістку. У такому разі, радять у Мінреінтеграції, потрібно йти до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус.

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Мобілізація в Україні

З початком повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року в нашій країні було оголошено мобілізацію. У Міноборони наголошували, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.

6 грудня в Міністерстві внутрішніх справ зробили важливу заяву щодо призову та мобілізації: наразі немає потреби вручати громадянам повістки на блокпостах.

У ЗСУ заявляють: говорити, що після Нового року буде чергова хвиля мобілізації, не можна. Всі фактори, які на це впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і за заявками призвано від 200 до 300 тисяч громадян, все давно враховано.

Зараз насамперед мобілізують ветеранів АТО та ООС, а також громадян, які пройшли військову службу. Решту українців теж призивають, але їх спочатку відправляють на обов'язкове навчання мінімальною тривалістю 1 місяць.

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