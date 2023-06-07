Ймовірною метою росіян був якраз зрив деяких планів українського Генштабу.

Метою підриву Каховської ГЕС було прагнення росіян не допустити висадки українських сил на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Однак це жодним чином не вплине на ситуацію в районі основних боїв, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Росія може використовувати повінь, щоб розширити річку Дніпро і ускладнити українські спроби контрнаступу через і без того складний водний об'єкт. Російські джерела висловили сильну і недвозначну стурбованість можливістю того, що Україна готується перейти річку і контратакувати на східному березі Херсонської області", – кажуть аналітики.

При цьому вони констатують, що повінь, ймовірно, змила українські позиції на островах в дельті Дніпра, змусивши українських бійців евакуюватися під вогнем російської артилерії. Однак на ситуацію в цілому це мало впливає.

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"Райони театру воєнних дій, які постраждали від повені (в радіусі 120 км між новою Каховкою і Кізомисом), географічно дуже віддалені від прифронтових районів, де ISW спостерігала недавні бойові дії в останні кілька днів. Затоплення нижнього Дніпра навряд чи матиме якийсь вплив на райони, в яких останнім часом відбувалися активні бойові дії", – вважають аналітики.

Ситуація на фронті - останні новини

У ранковому зведенні з фронту український Генштаб натякнув, що ЗСУ значно просунулися на південь від Бахмута. Зокрема повідомляється, що противник намагався наступати на село Кліщіївка, яке окуповане росіянами ще з січня. Принаймні було окуповано до недавніх пір.

Крім того, як повідомляє ISW, українські сили мають тактичні успіхи в Запорізькій області на захід від Вугледара – в районі Великої Новосілки. Про бої в цій місцевості повідомляють і російські пропагандисти. Щоправда український Генштаб цю інформацію поки не підтверджує.

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