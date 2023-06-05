Поки не ясно, чи була це розвідка боєм, або початок великого наступу.

Сили оборони України просунулися на одному з напрямків у Запорізької області. Поки мова йде про обмежений тактичний успіх, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"4 червня українські сили провели локальні наземні атаки і домоглися обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області", – повідомляє ISW.

Геологізувавши низку відеозаписів, опублікованих 4 червня, аналітики дійшли висновку, що українські механізовані сили обмежено просунулися на північний схід від Рівнополя. ISW посилається на повідомлення ряду російських "військових блогерів", які повідомили про звільнення Новодарівки (14 км на північний захід від Великої Новосілки) і Нескучного (2 км на північний захід від Великої Новосілки). Також є думки, що російські війська втратили свої позиції в Левадному, що на північний захід від Новодарівки.

Відео дня

"Деякі російські блогери стверджували, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони і просунулися в цьому районі від 500 метрів до трьох кілометрів. На момент написання цієї статті немає візуальних доказів цих повідомлень", - зазначають в ISW.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу російські окупанти 29 разів намагалися атакувати позиції українських захисників. Зокрема агресор намагався просунутися в районі Куп'янська, Бахмута, Білогорівки та Мар'їнки.

У сусідній з Україною Бєлгородській області РФ тривають рейди повстанців, які виступають за повалення путінського режиму. Як відзначають незалежні аналітики, Кремля досі не придумав, як йому потрібно реагувати на те, що відбувається. Зараз російська влада діє нескоординовано і хаотично.

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