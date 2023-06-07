Росіяни намагалися наступати на село, яке вже півроку під окупацією. Принаймні, було раніше.

Російські окупанти продовжують спроби захопити Луганську та Донецьку області України. За добу українські бійці відбили тут понад 30 ворожих атак, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Кремінної та Білогорівки Луганської області, а також біля Берестового Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські бійці відбили всі 13 атак противника в районі міста Мар'їнка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог не атакував, обмежившись артилерійськими та авіаційними ударами.

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Вельми цікавим чином Генштаб подає ситуацію в районі Бахмута.

"На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав", - йдеться в сьогоднішньому зведенні.

Примітною тут є та обставина, що Кліщіївка знаходиться під російською окупацією з січня 2023 року. Принаймні перебувала до недавнього часу.

Ситуація на фронті - останні новини

Вчора російські окупанти вдруге обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі Харківщини. Було атаковано насосну станцію біля села Масютівка. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, витоку аміаку в повітрі не зафіксовано.

У Міністерстві оборони заявили, що підрив Каховської ГЕС російськими військами суттєво не вплинув на позиції Збройних сил України. За словами заступника міністра Ганни Маляр, для українських сил змін у планах не відбулося.

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