Російські окупанти продовжують спроби захопити Луганську та Донецьку області України. За добу українські бійці відбили тут понад 30 ворожих атак, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, на Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Кремінної та Білогорівки Луганської області, а також біля Берестового Донецької області.
На Мар'їнському напрямку українські бійці відбили всі 13 атак противника в районі міста Мар'їнка. На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог не атакував, обмежившись артилерійськими та авіаційними ударами.
Вельми цікавим чином Генштаб подає ситуацію в районі Бахмута.
"На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав", - йдеться в сьогоднішньому зведенні.
Примітною тут є та обставина, що Кліщіївка знаходиться під російською окупацією з січня 2023 року. Принаймні перебувала до недавнього часу.
Ситуація на фронті - останні новини
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