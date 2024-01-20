Українські сили іноді переходять від наступу до оборони на кілька місяців, але "ми не збираємося зупинятися", підкреслив керівник Офісу президента.

Українська сторона не збирається зупинятися, оскільки проти Росії неможливо вести оборонну війну.

Уряд України працює над тим, щоб поповнити ряди військ, готується поліпшення мобілізації, поділився інформацією глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак під час інтерв'ю El Mundo. "У нас є досвід того, що тягне за собою оборонна війна. Ми це робили, починаючи з 2014 року. Оборонну війну вести неможливо. Ми не збираємося зупинятися", - сказав він.

Чиновник додав, що поліпшення мобілізації в Україні необхідне, оскільки "солдатам потрібен відпочинок і розрядка". "Багато з них перебувають на передовій вже два роки без перерви. Іноді ми переходимо від наступу до оборони на кілька місяців, але ми не збираємося зупинятися", - підкреслив глава ОП.

Відео дня

Триває війна в Україні - сьогодні онлайн це варто прочитати

Ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що наша країна буде змушена перейти в глуху оборону, якщо влада США не схвалить виділення Києву десятків мільярдів доларів допомоги на поточний рік.

За словами очільника Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби, кінець січня є крайнім терміном схвалення допомоги американцями нашій країні, щоб затримка не вплинула на ситуацію на фронті.

18 січня стало відомо, що президент США Джо Байден "наїхав" на керівництво Конгресу - закликав швидко надати додаткове фінансування для підтримки української держави. Лідер американців заявив, що подальша бездіяльність Конгресу щодо підтримки України ставить під загрозу нацбезпеку Штатів, НАТО і решти вільного світу.

Вас також можуть зацікавити новини: