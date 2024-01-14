Учасники зустрічі розглянули наступні п'ять пунктів Формули миру.

В Давосі відбулась четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь взяли представники 81 країни та міжнародна організація, що на 15 більше, ніж під час минулої зустрічі, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Перші п'ять пунктів Формули миру були розглянуті на третій зустрічі радників на Мальті. Вони стосуються ядерної безпеки, продовольчої та енергетичної безпеки, звільнення полонених і депортованих, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

На четвертій зустрічі радників у Давосі було обговорено п'ять наступних пунктів Формули:

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виведення російських військ;

відновлення справедливості;

екологічна безпека;

недопущення ескалації та повторення війни;

підтвердження закінчення війни.

Також радники нацбезпеки планують узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

"Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, потрібно домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить розпочинати розробку детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни-лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації", - зауважив Єрмак.

За його словами, просте припинення вогню не стане кінцем російської агресії в Україні, а лише дасть агресору паузу для накопичення сил.

Формула миру: що відомо

28 жовтня 2023 року на Мальті пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. У попередній зустрічі було 42 делегації.

Тоді в ОП наголошували, що ймовірність змін у 10 пунктах Формули миру не допускається і структурно вони залишаться такими, якими були виголошені Зеленським торік в Індонезії, під час саміту G20.

Одне з ключових завдань для України - залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру.

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