Для підготовки такого наступу окупантам знадобиться кілька місяців.

Повторний наступ російських військ на Київ можливий. Водночас для формування ударних сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

На запитання, чи можливий повторний наступ на Київ Наєв відповів: "Він можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці".

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Втім, генерал наголосив, що Київ захищений, ніж перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

На його переконання, Білорусь може вступити у війну, "коли отримає відповідну команду від РФ". Україна знає, як відреагувати на такий сценарій.

Повторний наступ на Київ: чи піде РФ на столицю знову

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві розповіли про оборону в разі нового штурму Росією.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін, ймовірно, знову повернувся до ідеї нового наступу на Київ і може направити свої війська через Білорусь.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

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