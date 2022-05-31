Перший рубіж унеможливить, у разі нападу, застосування ворогом артилерійських підрозділів.

Перший рубіж оборони Києва на випадок нового штурму російських загарбників будується на великій відстані від столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

"Якщо буде повторний штурм, уникнути пошкоджень ми не можемо, але, щоб максимально їх зменшити, перший рубіж оборони Києва обладнується на великій відстані від міста, щоб унеможливити застосування в першу чергу артилерійських підрозділів противника", - наголошується у повідомленні.

"До зустрічі з ворогом потрібно бути готовим, навіть якщо такий сценарій здається неможливим", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов заявив, що ознак формування військ РФ на північ від українського кордону для нового наступу на Київ не спостерігається. Водночас, за його словами, відповідна загроза зберігається.

"Готуємося до його (ворога - УНІАН) зустрічі: готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду", - наголосив він.

"Загроза існує та існуватиме, доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!" - заявив Жирнов.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін наголосив, що росіяни прорахувалися, сподіваючись захопити Київ за кілька днів, однак нинішня війна з РФ може бути далеко не останньою.

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