Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення.

У разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Настоящему времени.

"Ми розуміємо, що Путін щодня тисне на Лукашенка, щоб той почав збройну агресію з боку Білорусі. Нам усе відомо. Навіть нещодавня зустріч у Сочі була на цю тему", - сказав Данілов.

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Секретар РНБО не вірить, що Лукашенко прийме таке рішення.

"Але якщо з боку Білорусі йтимуть війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", - додав він.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо

В Білорусі вже півроку тривають військові навчання – це означає, що війська півроку перебувають у стані бойової готовності.

Українців попередили про можливі провокації на українсько-білоруському кордоні. До Мінська прибули російські найманці ПВК "Ліга".

Також стало відомо, що наразі проводиться комплекс заходів з перевірки залізничної інфраструктури Білорусі, що може свідчити про підготовку до прийому з РФ військових ешелонів.

У Білорусі оголосили про проведення раптової перевірки військової частини № 06752, яка розташована в Мачулищах поблизу Мінська.