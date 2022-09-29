Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що ситуація сильно змінилася.

Російський диктатор Путін, ймовірно, знову повернувся до ідеї нового наступу на Київ і може направити свої війська через Білорусь.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Путін досі так і не змінив своїх стратегічних планів цієї військової кампанії - повне поглинання України. Він сподівається за рахунок масової мобілізації втілити свою ідею фікс", - заявив він.

При цьому Жданов зазначив, що ситуація сильно змінилася.

"ЗСУ сьогодні розгорнуті і мають бойовий досвід. Ми нарощуємо систему оборони на територіях північних і північно-західних областей. Ми готові до зустрічі ворога з цього напрямку", - сказав експерт.

За його словами, Лукашенко буде сприяти Путіну і надавати необхідну інфраструктуру росіянам, проте свою армію постарається на війну не пускати.

"Якщо Лукашенко віддає наказ військам йти вперед, то з цього моменту вся армія Білорусі переходить у підпорядкування Об'єднаного штабу Союзної держави. Тобто він фактично втрачає управління над армією, що для нього критично. Він надаватиме боєприпаси, зніматиме зі зберігання техніку, забезпечуватиме всю інфраструктуру. Все буде як у березні-квітні, поки війська РФ не втекли з-під Києва, але білоруські військові брати участь у цьому шабаші не будуть", - додав Жданов.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо

У Білорусі вже півроку тривають військові навчання - це означає, що війська півроку перебувають у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Також стало відомо, що в даний час проводиться комплекс заходів з перевірки залізничної інфраструктури Білорусі, що може свідчити про підготовку до прийому з РФ військових ешелонів.

У Білорусі оголосили про проведення раптової перевірки військової частини № 06752, яка розташована в Мачулищах поблизу Мінська.

За даними Головного управління розвідки, в Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії.

Сьогодні російські винищувачі Су-30 прибули на білоруський аеродром "Барановичі". Ці літаки знаходяться на озброєнні ВКС РФ.