Лідер ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати Києву зброю.

У поки що чинному уряді Нідерландів сподіваються, що країна продовжить надавати Україні військову підтримку, попри результати парламентських виборів. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, інформує Reuters.

Як відомо, на виборах у Нідерландах перемогла ультраправа Партія свободи (PVV), очолювана антиєвропейським популістом Гертом Вілдерсом. Останній заявив, що Нідерланди повинні припинити постачати Києву зброю. За його словами, країні потрібна зброя, яку вони надають Україні, щоб мати можливість захистити себе.

Оллонгрен зазначила, що отримує "стурбовані" телефонні дзвінки колег з Європи, які запитують, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України.

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"У Нідерландах є широка підтримка нашої допомоги Україні. Я сподіваюся і очікую, що це не зміниться в новому парламенті. Але PVV зараз є найбільшою партією, і вони ніколи не були в захваті від підтримки України. Вони навіть були проросійськими часом. Тож це мене хвилює", - сказала Оллонгрен.

Минулого тижня уряд Нідерландів виділив додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу Україні в 2024 році, збільшивши загальну підтримку з початку російського вторгнення до приблизно 7,5 мільярдів євро.

Цього року Нідерланди зіграли важливу роль у зміцненні міжнародної коаліції, щоб остаточно поставити винищувачі F-16 в Україну, і пообіцяли, що також самі поставлять певну кількість цих літаків.

Останніми роками Вілдерс хвалив президента Росії Володимира Путіна за те, що той назвав його політиком, який має "чудові лідерські якості". При цьому він засуджував вторгнення Росії в Україну та називав РФ агресором.

"Досі незрозуміло, як розгортатимуться розпочаті у п’ятницю переговори Нідерландів щодо формування нового уряду, але жоден із потенційних партнерів PVV по коаліції не поділяє її поглядів на припинення підтримки України", - пише видання.

Парламентські вибори в Нідерландах - останні новини

Після практично повного підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Нідерландах була підтверджена перемога антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса, який виступає проти передачі зброї Україні та має значний відрив від конкурентів.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) наразі чинного прем’єра Нідерландів Марка Рютте не увійде до складу нового Кабінету міністрів країни. Про це заяівила Ділан Єшильгоз-Зегеріус, яка була лідером списку політсили на нещодавніх виборах до парламенту.

Також УНІАН повідомляв, що видання Politico опублікувало матеріал, в якому назвало переможця виборів у Нідерландах Герта Вілдерса найжахливішим кошмаром ЄС.

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