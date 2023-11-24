Рішення було ухвалене через поразку на парламентських перегонах.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) наразі чинного прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте не увійде до складу нового Кабінету міністрів країни. Про це заяівила Ділан Єшильгоз-Зегеріус, яка була лідером списку політсили на нещодавніх виборах до парламенту, інформує нідерландський мовник NOS.

За її словами, це рішення було ухвалене через поразку на парламентських перегонах.

"Великими переможцями є PVV і NSC. Після тринадцяти років нам підходить інша роль. Виборець також сказав: VVD, посунься. Але ми збираємося зробити можливим правоцентристський кабінет. Ми підтримаємо конструктивні пропозиції, тому це форма толерантності", - зазначила політик.

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Як сказала Єшильгоз-Зегеріус, на виборах партія втратила десять місць у парламенті.

"Це майже третина, і сигнал від виборця. Але ми не збираємося відвертатись від усіх людей, які за нас голосували", - підкреслила політик.

Парламентські вибори в Нідерландах - останні новини

Після практично повного підрахунку голосів виборців на парламентських виборах у Нідерландах була підтверджена перемога антиєвропейської ультраправої "Партії свободи" (PVV) під керівництвом Герта Вілдерса, який виступає проти передачі зброї Україні та має значний відрив від конкурентів.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у соцмережі вже привітав Герта Вілдерса з перемогою на виборах. Свій твіт глава угорського уряду доповнив уривком відео пісні гурту Scorpions "Wind of Change" ("Вітер змін").

"Вітри змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!" - написав Орбан.

Згодом видання Politico опублікувало матеріал, в якому назвало переможця виборів у Нідерландах Герта Вілдерса найжахливішим кошмаром ЄС.

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