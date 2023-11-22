Пропозиція включає довгострокову військову підтримку, навчання українських військ і допомогу в розвитку оборонної промисловості країни.

Європейський Союз представив державам-членам план надання Україні довгострокових зобов'язань в області безпеки. Як пише Bloomberg, він буде обговорюватися послами ЄС на цьому тижні і лідерами блоку в наступному місяці. Він також ляже в основу консультацій з Києвом і країнами "Великої сімки".

Зазначається, що рамкова програма ЄС включає наступні пропозиції:

"Передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм поставок військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість

Навчання українських Збройних сил

Розширення співпраці з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів

Зміцнення здатності України протистояти кібер- і гібридним загрозам, а також дезінформації

Підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення, викликаного вибухонебезпечними залишками

Допомога Україні в її програмі реформ, пов'язаній з процесом вступу в ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, легких озброєнь і боєприпасів і протидіяти будь-якому незаконному обігу.

Підтримка енергетичного переходу країни та зусиль з ядерної безпеки

Обмін розвідданими та супутниковими знімками

У документі говориться, що підтримка поставок зброї буде як і раніше надаватися через Європейський фонд миру.

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При цьому початковий план ЄС виділити 20 мільярдів євро (21,8 мільярда доларів) протягом чотирьох років на оплату озброєння для Києва ризикує провалитися, оскільки деякі держави-члени, включаючи Німеччину, не змогли домовитися про умови. Замість цього держави-члени сподіваються, принаймні, домовитися про виділення 5 мільярдів євро на наступний рік із зобов'язаннями щодо продовження підтримки в подальшому.

Гарантії безпеки для України - що відомо

У липні лідери країн "Великої сімки" (G7) погодили декларацію підтримки України у сфері безпеки. Так, країни G7 почали процес переговорів з Україною про визначення довгострокових зобов'язань з безпеки для неї. До декларації приєдналися вже більше двох десятків країн.

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