Як зазначив президент, Росія починає напружувати медіапростір на тлі позитивних для України рішень.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" відреагував на погрози очільника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо використання ядерної зброї.

"Гра з вогнем" - мені здається, це він цитує сам себе. Він це не вперше говорить. І щоразу - коли розвідка РФ знає наші наполегливі кроки та розуміє, що ми близькі до рішень. Коли вони розуміють, що може так статися. І чим ближче такі рішення - тим більше будуть напружувати медіапростір РФ і їхнє МЗС чи інші інституції", - сказав президент.

Він додав, що росіяни регулярно намагаються залякувати міжнародну спільноту, і частиною цієї "залякувальної програми" є й погрози щодо ядерної зброї.

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"Вірити в це - не вірити. Я про це говорив. Я вважаю, що Путін занадто любить своє життя. І тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за Кремль. І за підтримку суспільством його дій. Використання ядерної зброї наврядчи підтримає весь світ. Я думаю, буде дуже швидка відповідь усього світу. Або ми нічого не розуміємо в безпеці в світі, якщо комусь дозволено навіть думати про використання ядерної зброї", - додав Зеленський.

Погрози Лаврова - що відомо

Напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров назвав "шантажем" вимоги України використовувати британські ракети Storm Shadow для атак по території Російської Федерації. Крім того, він відзначив, що у РФ є доктрина про використання ядерної зброї, "яка зараз уточнюється".

Дозвіл на удари західною зброєю по території РФ - останні новини

Напередодні журналісти Politico повідомили, що українські чиновники готуються представити Білому дому список цілей у Росії, які можуть вразити військові, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування далекобійної зброї США.

Тим часом The Guardian відзначає переконання Києва щодо того, що дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії може змусити Москву до переговорів щодо припинення бойових дій.

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