Це крок для того, щоб посилити кампанію Києва щодо дозволу бити зброєю США по цілях в РФ.

Українські чиновники готуються представити Білому дому список цілей у Росії, які можуть вразити військові, якщо Вашингтон скасує обмеження на застосування далекобійної зброї США.

Як пише Politico, Україна використовує цей список як останню спробу переконати Вашингтон скасувати обмеження на використання зброї США в Росії. Хоча Україна раніше надала США деякі свої потенційні цілі в Росії, цей список має бути більш детальним.

Міністр оборони України Рустем Умєров і голова Офісу президента Андрій Єрмак будуть у Вашингтоні цього тижня і планують представити список в адміністрації під час переговорів, кажуть три інформовані джерела.

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Протягом кількох місяців США заявляли, що скасування обмежень не матиме стратегічного значення у війні, оскільки Росія відвела свої найважливіші цілі, включаючи літаки, від кордону. Але Київ визначив кілька важливих цілей, які він може досягти за допомогою наданих США ракет, кажуть джерела. Україна сподівається, що список посилить її кампанію, щоб переконати президента Джо Байдена змінити свою позицію.

"Для України не повинно бути жодних обмежень щодо номенклатури зброї, оскільки у терористів таких обмежень немає. Захисники життя не повинні мати жодних обмежень щодо зброї", - заявив Зеленський у понеділок.

Візит Уєерова та Єрмака в США відбудеться в той момент, коли Україна продовжує вторгнення в російський прикордонний район Курська та бореться з наслідками масованого ракетного удару Москви по її енергосистемі.

Українські чиновники давно лобіювали адміністрацію Байдена зняти обмеження на озброєння США, щоб їхні військові могли легше розпочати наступ усередині Росії та відтіснити російські сили від кордону. Адміністрація з початку війни заявляла, що побоюється ескалації після цього рішення.

Хоча ескалація все ще викликає занепокоєння, адміністрація Байдена нещодавно наголошувала на своїй вірі в те, що немає тактичних переваг, враховуючи, що Росія переміщує активи за межі досяжності наявної в Україні зброї. Адміністрація також вважає, що Україна не має достатньо тактичних ракетних комплексів для ураження важливих цілей у Росії. Київ використовує багато з наданих ракет у своїх наступальних операціях у Криму. Це битва, яка йде добре для України. США мають обмежений запас ATACMS, які можуть відправити Україні.

Українські чиновники та законодавці наполягають на тому, що скасування всіх обмежень є обов’язковим для воєнних зусиль країни, стверджуючи, що це дасть військовим більше свободи вести боротьбу з Росією.

Коли саме Умєров і Єрмак прибудуть до Вашингтона або які ще зустрічі вони планують провести під час перебування в США, поки невідомо. Під час попередніх таких поїздок українські чиновники зустрічалися з радником з національної безпеки Джейком Салліваном і міністром оборони Ллойдом Остіном.

Під час брифінгу з журналістами в понеділок речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що політика США щодо обмежень "не змінилася".

"Загалом, це не нове бажання президента Зеленського. Але, як я вже говорив багато-багато разів, ми продовжимо розмови з українцями, але ми залишимо їх приватними", - сказав він.

Деякі українські законодавці та чиновники кажуть, що бачать ознаки того, що дехто в адміністрації Байдена розглядає можливість зняття обмежень найближчими днями. Неназваний депутат від Демократичної партії також сказав виданню, що адміністрація розглядає запит Києва. Білий дім офіційно не заявляв, що розглядає будь-який план щодо зміни своєї політики.

Зеленський і Байден розмовляли по телефону в п'ятницю, але не обговорювали конкретно прохання про зняття обмежень, за словами американського чиновника, поінформованого про розмову.

Двоє лідерів говорили ширше про прохання Києва, щоб США надіслали додаткові озброєння великої дальності. Також говорили про просування Росії в Покровську та стратегію України щодо протидії Москві там.

Після дзвінка Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на 125 мільйонів доларів. Того ж дня США також оголосили про введення низки додаткових санкцій проти Росії.

Київ і Вашингтон ведуть переговори щодо особистої зустрічі Байдена та Зеленського на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку наступного місяця, повідомив американський чиновник.

Заборона на застосування західної зброї вглиб території РФ

Напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо дозволу на використання західної зброї для далекобійних ударів всередині Росії.

Незадовго до цього стало відомо, що Канада дозволила Україні вільно використовувати отриману бронетехніку на території Росії.

"Українці краще за всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхні можливості. Канада не встановлює жодних географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми жертвуємо Україні", - заявила в прес-релізі Андре-Анн Пулен, представник міністерства оборони Канади.

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