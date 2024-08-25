Зазначається, що ця стратегія Києва пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США.

Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow для знищення цілей у глибині Росії. Це, на думку Києва, може змусити Москву до переговорів про припинення бойових дій.

Про це пише The Guardian. Українські високопосадовці припускають, що використання англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів.

За словами одного з джерел, думка полягає в тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна "загрожувати Москві і Санкт-Петербургу". Однак ця стратегія пов'язана з високим ризиком і поки що не користується підтримкою США.

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Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілей на території Росії, але без особливого успіху. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня незалежності країни, заявив, що Київ не має іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії, розпочате 913 днів тому, у лютому 2022 року – і, зокрема, на використання Москвою авіабомб і балістичних ракет проти цивільного населення України.

"Наш ворог також знатиме, що означає українська відплата. Гідна, симетрична і далекосяжна. Він знатиме, що рано чи пізно українська відповідь дійде до будь-якої точки Російської Федерації, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і нашого народу", – наголосив український преиздент.

У Києві вважають, що, побачивши, що ЗСУ можуть завдати удару вглиб країни-агресорки, Кремль може дійти до переоцінки своїх дій. Однак мало хто вірить, що президент Владімір Путін зацікавлений у тому, щоб зупинитися.

Ракети Storm Shadow були розроблені в основному в рамках англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним підприємством MBDA, яке також має італійського партнера. Але оскільки деякі компоненти ракети постачають США, Білий дім також має дати згоду на її використання на території Росії. Досі Вашингтон відмовлявся це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Зеленський стверджує, що наслідки операції України на території РФ показують, що застереженння Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення нападу: лідери майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як "контртерористичну операцію".

Американські офіційні особи ж вважають, що ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих відстанях, і що російські винищувачі, які запусткають планерні бомби по прифронтових районах України, здебільшого базуються поза зоною їх досяжності.

Повідомляється, що Велика Британія не зверталася офіційно до США за щодо дозволу Україні використовувати Storm Shadow по території Росії. Міністерство оборони відмовилося коментувати це, натомість повторило попередні заяви про те, що Лондон вважає, що Україна має "чітке право на самооборону".

Ракети Storm Shadow: усе, що треба знати

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності, розроблена спільно Великою Британією та Францією. Її основне призначення – знищення важливих об'єктів на великій відстані, таких як бункери, склади, мости, командні пункти тощо.

Характеристики Storm Shadow:

Довжина: близько 5,1 метра.

Вага: 1,3 тонни.

Бойова частина: осколково-фугасна або проникаюча, вагою близько 450 кг.

Дальність: понад 250 км (для експортних версій), у модифікаціях для ЗС Великобританії може бути більша.

Швидкість: дозвукова (близько 1000 км/год).

Система наведення: інерціальна навігаційна система з корекцією по GPS і тепловізійною головкою самонаведення для остаточного захоплення цілі.

Сумісність: Storm Shadow може використовуватися з багатьма типами літаків, зокрема з винищувачами типу Eurofighter Typhoon та Dassault Rafale.

Україна почала отримувати Storm Shadow у 2023 році – їх поставила Велика Брпитанія. Ці ракети застосовуються для знищення важливих ворожих об'єктів на окупованих територіях, які є критично важливими для логістики та управління військами противника.

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