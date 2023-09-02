Наслідки такого кроку для Росії будуть шалені, зазначив нардеп.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Єгор Чернєв розповів, чи існує потенційна загроза застосування ядерної зброї з Білорусі по території України.

"На сьогоднішній день немає загрози з боку Республіки Білорусь по застосуванню ядерної зброї потенційно навіть проти України", – повідомив він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі немає й не буде ескалації. Росіяни розуміють, що застосування ядерної зброї не дасть їм жодного ефекту.

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Він пояснив: якщо Росія розглядатиме удари по території України тактичною ядерною зброєю, то це означає, що вона має мати якусь ціль, застосування тактичної ядерної зброї по якій буде означати непоправні втрати для України, й після чого Україна капітулює.

"В нас немає такої концентрації в одному місці наших військ задля того, щоби завдати одного разу удар, і все на цьому ми закінчимо. Але наслідки від партнерів і міжнародного співтовариства будуть шалені. Тому що не тільки Захід, а і Схід (Китай та Індія) попередили, що не смійте використовувати ядерну зброю", – сказав Чернєв.

Ядерна зброя в Білорусі

Наприкінці березня президент Росії Володимир Путін зробив заяву про наміри розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Начебто на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Тоді було озвучено, що будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі закінчиться 1 липня. Він також підтвердив передачу Білорусі одного ОТРК "Іскандер".

31 серпня начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов скептично оцінив ймовірність застосування Республікою Білорусь ядерної зброї, яка була передана Росією. Він розповів, що в країні провели тренування на імітаторах. Після цього було визнано, що Білорусь не готова до експлуатації подібного озброєння.

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