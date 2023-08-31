Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов скептично оцінив можливість застосування Республікою Білорусь ядерної зброї, переданої Росією.
Буданов зазначив, що вважає використання ядерної зброї з території Білорусі "великою геополітичною грою", засобом "ядерного стримування і підвищення ставок".
"До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння", - розповів Буданов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.
Разом з тим, за його словами, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".
Російська ядерна зброя у Білорусі - що відомо
Як писав УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Тоді прозвучало, що будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі закінчиться 1 липня.
Через деякий час Путін уточнив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі "йде за планом".
Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь. За його словами, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.