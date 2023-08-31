Він зазначає, що було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов скептично оцінив можливість застосування Республікою Білорусь ядерної зброї, переданої Росією.

Буданов зазначив, що вважає використання ядерної зброї з території Білорусі "великою геополітичною грою", засобом "ядерного стримування і підвищення ставок".

"До речі, стосовно ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами. Я читав оригінали документів за результатами тренувань. Досить негарні для білорусі документи. Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння", - розповів Буданов в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

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Разом з тим, за його словами, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу "Точка У".

Російська ядерна зброя у Білорусі - що відомо

Як писав УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі на особисте прохання білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Тоді прозвучало, що будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі закінчиться 1 липня.

Через деякий час Путін уточнив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі "йде за планом".

Наприкінці серпня президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності в Білорусь. За його словами, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.

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