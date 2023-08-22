Цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону та всього військового альянсу НАТО, заявив президент Польщі.

Росія перекидає ядерну зброю малої дальності у сусідню Білорусь, повідомляє The Guardian з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди 22 серпня.

"Дійсно, цей процес відбувається, ми це бачимо", - заявив він.

За його словами, цей крок РФ змінить архітектуру безпеки регіону і всього військового альянсу НАТО.

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Ядерна зброя у Білорусі - що повідомлялося

Як писав УНІАН, наприкінці березня президент РФ Володимир Путін заявив, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Він сказав, що його про це попросив особисто Олександр Лукашенко. Тоді прозвучало, що будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі закінчиться 1 липня.

Через деякий час Путін уточнив, коли саме на території Білорусі почнуть розміщувати ядерну зброю ось такою заявою: "Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи, пов'язані із розміщенням на вашій території відповідних видів зброї".

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