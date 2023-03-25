1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі.

Президент держави-агресора Володимир Путін підтвердив передачу Лукашенка одного ОТРК "Іскандер" - потенційних носіїв ядерної зброї.

В інтерв'ю пропагандистському "Росія 24" Путін аргументував це тим, що так роблять США та їхні союзники. "Ми в принципі робимо все, що вони (Захід) робили десятиліттями. Вони мають (носії ядерної зброї) в певних країнах, готують екіпажі до цих носіїв. Саме це ми збираємося робити, саме про це Олександр Григорович попросив", - заявив Путін.

Він додав, що 1 липня закінчиться будівництво сховища для ядерної зброї в Білорусі. За словами Путіна, Росія розмістила в Білорусі 10 літаків, здатних нести тактичну ядерну зброю.

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Іскандери в Білорусі - що відомо

До слова, наприкінці березня 2022 року, через місяць після початку повномасштабної війни в Україні, Генштаб ЗСУ повідомляв, що фіксується підвезення російських ракет до "Іскандерів" на територію Білорусі.

"Іскандери" розміщені на території Білорусі принаймні з грудня 2022 року, але їх використовували російські війська. Щоправда, у січні цього року МО Білорусі заявило, що може їх "автономно використовувати".

"Іскандери" були предметом торгів під час переговорів Лукашенка і Путіна. Російський президент тисне на свого друга-диктатора, щоб той теж втрутився своєю армією в російсько-українську війну.

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